Палата представителей поддержала снятие запрета на въезд в США граждан шести стран

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду поддержала законопроект, который снимает введенный в 2017 году американским лидером Дональдом Трампом запрет на въезд на территорию США граждан ряда мусульманских стран - Сирии, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа.

Инициативу поддержали 233 демократа, против проголосовали 183 республиканца.

Законопроект отменяет введенный запрет, препятствует президенту налагать ограничения на поездки в США граждан из других стран и запрещает религиозную дискриминацию в решениях, касающихся иммигрантов. Госдепартамент и министерство внутренней безопасности могут вводить ограничения на въезд в страну только после консультаций с Конгрессом. Лица, "незаконно пострадавшие" от такого рода ограничений, смогут подать в суд на федеральное правительство.

Республиканцы раскритиковали законопроект, который вряд ли будет принят в контролируемом их однопартийцами Сенате Конгресса. По их мнению, инициатива представляет угрозу национальной безопасности страны. Противники законопроекта считают, что он ограничит возможности президента остановить иммиграцию во время пандемии нового коронавируса.

Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах в США Джозеф Байден в понедельник заявил, что отменит запрет, если возглавит государство.

Запрет на въезд граждан ряда стран

27 января 2017 года Трамп подписал указ под названием "Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты" - об ограничении въезда на территорию США граждан семи мусульманских стран - Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана и Йемена. После череды судебных разбирательств, в ходе которых оспаривались как отдельные положения указа, так и весь документ в целом как дискриминационный по отношению к мусульманам, администрацией был разработан новый указ.

Он был подписан 6 марта 2017 года и практически повторял январский, с той разницей, что из списка стран, граждане которых подпадают под ограничения на въезд, был исключен Ирак, т.к. эта страна улучшила систему информирования американских властей о своих гражданах, въезжающих на территорию США. Однако документ был заблокирован федеральным судом в Гонолулу (штат Гавайи) и вступил в силу только в сентябре 2017 года после решения Верховного суда США.