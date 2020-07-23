Трамп уверен, что Путин, Си Цзиньпин и Эрдоган отличаются острым умом

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что глава российского государства Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Тайип Эрдоган отличаются острым умом.

В интервью телеканалу Fox News, которое вышло в эфир в среду, Трамп отметил, что его наиболее вероятному сопернику на предстоящих выборах президента США Джозефу Байдену следует пройти тест на когнитивные способности. Говоря о том, какими качествами должен обладать американский лидер, он отметил: "Нам нужен кто-то с острым умом". "Поскольку я могу сказать, что у председателя [КНР] Си [Цзиньпина] острый ум, у президента Путина острый ум, у Эрдогана острый ум", - пояснил он.

"Нельзя, чтобы у нас был кто-то, про кого нельзя сказать это на 100%", - отметил Трамп. "Мы имеем дело с людьми, которые сделали бы с нами нечто очень плохое, если бы могли. Нужно быть сообразительнее их", - полагает американский лидер.

Президент США сообщил, что пройденный им ранее тест на когнитивные способности был очень сложным. По словам Трампа, он продемонстрировал очень хороший результат.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев - Трамп.