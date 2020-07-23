Генконсул КНР: США не доказали нарушения со стороны китайских дипломатов в Хьюстоне

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Власти США не представили доказательств того, что сотрудники генерального консульства КНР в Хьюстоне (штат Техас) допускали какие-либо нарушения. Об этом заявил в среду в интервью журналистам американского телеканала NBC генконсул Китая в Хьюстоне Цай Вэй.

Он отметил, что "весьма удивлен" требованием Вашингтона закрыть данную дипмиссию. "Я не ожидал, что с нами будут обращаться таким образом, поскольку мы прибыли для установления дружеских отношений и взаимопонимания между Китаем и США", - добавил он.

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн ранее заявил, что закрытия дипмиссии потребовали из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников генконсульства. Бигэн отказался раскрывать подробности.

Цай Вэй призвал американскую сторону "представить доказательства", если они есть. "Если вы говорите, что мы что-то нарушили, представьте доказательства. Иначе мы невиновны, пока вы не докажете обратного", - отметил дипломат. Он подчеркнул, что сотрудники консульства не нарушали законы.

"Если сказать неправду 100 раз, она не станет правдой", - отметил Цай Вэй, говоря об обвинениях американской стороны. Он констатировал, что данные шаги Вашингтона "наносят ущерб" отношениям двух стран.

Вашингтон ранее потребовал от Пекина закрыть дипмиссию в Хьюстоне в течение 72 часов. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что эта "односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение" двух стран. Власти Китая примут "решительные контрмеры", если США не откажутся от своего требования, предупредил Ван Вэньбинь.