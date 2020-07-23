NBC: власти США считают, что консульство КНР в Хьюстоне содействовало китайской разведке

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Американские спецслужбы полагают, что генконсульство КНР в городе Хьюстон (штат Техас) оказывало содействие разведывательным службам Китая в попытках похитить в США данные, касающиеся разработок в медицинской сфере. С таким утверждением выступил в среду телеканал NBC.

По версии его источников, американская сторона считает, что дипмиссия выполняла роль "высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере". В материале утверждается, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США в течение нескольких лет получало данные, якобы подтверждающие это.

Как полагают сотрудники американских спецслужб, генконсульство Китая в Хьюстоне якобы было задействовано в попытках китайской стороны получить "ценную информацию об исследованиях в медицинской сфере", а также "внедриться в нефтегазовую промышленность". По сведениям телеканала, президент США Дональд Трамп ранее получал подробные доклады американской разведки, касающиеся данной дипмиссии.

Вашингтон во вторник потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что эта "односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение" двух стран. Власти Китая примут "решительные контрмеры", если США не откажутся от своего требования, предупредил Ван Вэньбинь.

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн ранее заявил, что закрытия дипмиссии потребовали из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников генконсульства. Бигэн отказался раскрыть подробности.