Власти Перу сообщили о неучтенных в статистике 3,6 тыс. смертей из-за коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 23 июля. /ТАСС/. Перуанские власти внесли в статистические данные по коронавирусу информацию о смерти 3 688 пациентов, которые не были учтены ранее. Об этом сообщила в среду министр здравоохранения республики Пилар Массетти.

"На сегодняшний день у нас были данные о 13 767 умерших, и к этой цифре после анализа, который провела наша команда, мы добавим 3 688 умерших. С учетом этого мы исправили несоответствие в информации до июня", - приводит ее слова радиостанция RPP.

Как пояснила Массетти, команда экспертов во главе с экс-министром здравоохранения Виктором Саморой начала работу по проверке данных 4 июня. В настоящее время они занимаются уточнением статистики за июль.

Согласно последним данным Минздрава Перу, всего в стране коронавирусом заразились 366 550 человек, из них 252 246 уже выписаны из медицинских учреждений или завершили домашний карантин.

В середине марта президент Мартин Вискарра в связи с пандемией объявил в Перу чрезвычайное положение и ввел жесткий карантин. Позже руководство страны приняло решение о введении на всей ее территории комендантского часа. В мае Вискарра заявил о начале поэтапного возобновления экономической деятельности.