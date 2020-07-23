СМИ: Китай может закрыть генконсульство США в Чэнду в ответ на шаги Вашингтона

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 июля. /ТАСС/. Китай может закрыть генеральное консульство США в Чэнду (юго-западная провинция Сычуань) в ответ на действия Вашингтона, потребовавшего свернуть деятельность китайской дипмиссии в Хьюстоне. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Ранее Пекин предупредил, что примет "решительные контрмеры", если США не откажутся от своего требования.

В общей сложности Соединенные Штаты имеют в материковом Китае пять генконсульств: в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне, Чэнду и Ухане, а также крупную дипмиссию в Гонконге.

Как отмечает газета, изначально обсуждалась возможность закрытия консульского представительства США в Ухане (провинция Хубэй). Однако этот шаг, по мнению аналитиков, не возымеет серьезного эффекта с учетом того, что американская сторона уже эвакуировала из этого города свой персонал после пандемии коронавируса. Поэтому закрытие диппредставительства в Чэнду, действующего с 1985 года, видится более болезненным шагом для двусторонних отношений, поясняет издание.

Вашингтон во вторник потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что эта "односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение" двух стран. Власти Китая примут "решительные контрмеры", если США не откажутся от своего требования, предупредил дипломат.

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн ранее заявил, что закрытия дипмиссии потребовали из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников генконсульства. Бигэн отказался раскрыть подробности.