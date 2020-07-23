СМИ: арестованным по делу о терактах в Каталонии в 2017 году грозит до 41 года тюрьмы

МАДРИД, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура Испании просит до 41 года лишения свободы для предполагаемых членов террористической ячейки, обвиняемых в организации терактов в Каталонии в августе 2017 года. Об этом сообщила в четверг газета El Periodico.

По ее информации, максимальный тюремный срок прокуратура требует для Мухаммеда Хоули Шемляля. Другого задержанного - Дрисса Укабира - ведомство просит лишить свободы на 36 лет, Саида бен Яззу - на восемь лет. Прокуратура обвиняет Шемляля и Укабира в членстве в террористической группировке, изготовлении и хранении взрывчатых веществ и намерении причинить ущерб. Третий проходящий по делу подозревается в соучастии в преступлении.

В начале июля Национальная судебная коллегия Испании согласилась начать слушания по существу в отношении трех предполагаемых членов террористической ячейки. Дата начала слушаний пока не объявлена.

17 августа 2017 года на туристической улице Рамбла в центре Барселоны водитель фургона совершил преднамеренный наезд на прохожих. Вслед за этим полиция Каталонии ликвидировала в Камбрильсе на юге автономии пять террористов. Они пытались осуществить теракт, аналогичный тому, который был совершен в Барселоне. Жертвами атак стали 16 человек, около 140 пострадали. Устроитель теракта в каталонской столице был ликвидирован правоохранительными органами. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ).