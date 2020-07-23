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Китай рассматривает варианты ответных мер на закрытие консульства в Хьюстоне

При этом в китайском МИД не подтвердили и не опровергли информацию о возможном закрытии консульства Соединенных Штатов в Ухане или Чэнду

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Китай рассматривает мотивированные и обоснованные ответные меры на решение Соединенных Штатов закрыть китайское консульство в американском Хьюстоне (штат Техас). Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"В ответ на неоправданные и необоснованные шаги [Соединенных Штатов] в отношении Китая мы примем соответствующее мотивированное и обоснованное решение для обеспечения наших законных интересов", - заявил он.

При этом дипломат не подтвердил и не опроверг информацию о возможном закрытии в ответ на действия американской стороны консульства Соединенных Штатов в Ухане или Чэнду.

Во вторник Вашингтон потребовал от Пекина закрыть дипмиссию в Хьюстоне в течение 72 часов. Позднее информационное агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что в КНР в качестве ответного шага рассматривают возможность закрытия американского консульства в Ухане.

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