Китай 24 июля запустит кампанию по контролю за деятельностью "независимых СМИ" в интернете

ПЕКИН, 23 июля. /ТАСС/. Государственное управление по вопросам киберпространства КНР 24 июля запустит общенациональную кампанию по регулированию деятельности "независимых СМИ" в интернете. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте ведомства.

"С 24 июля будут приняты меры по упорядочиванию сетевого пространства на территории всего Китая. В соответствии с национальным законодательством планируется провести тщательную проверку сайтов и форумов, а также принять меры при выявлении серьезных нарушений. Ресурсы, оказавшиеся абсолютно несоответствующими правилам, будут заблокированы. Цель данной меры - урегулировать проблемы, связанные с деятельностью коммерческих сайтов и т. н. независимых СМИ, нарушающих порядок в интернете", - отмечается в заявлении.

Согласно документу, в кампании примут участие отдел пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Министерство промышленности и информатизации, Министерство общественной безопасности, Министерство культуры и туризма, а также Главное государственное управление по делам печати, издательства, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР. В заявлении подчеркиваются, что власти приветствуют содействие населения и через специальный правительственный портал готовы рассмотреть все жалобы, касающиеся ложной и вредоносной информации в сетевом пространстве.