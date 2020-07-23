Посла России вызвали в МИД Эстонии

ТАЛЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Посол РФ в Эстонии Александр Петров приглашен в МИД этой балтийской республики. Об этом в четверг корреспонденту ТАСС сообщили в диппредставительстве.

"Посол получил приглашение в МИД, встреча состоится во второй половине дня в четверг", - заявили в посольстве.

Ранее в четверг глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции сказал, что Эстония не присоединялась добровольно к СССР. Он добавил, что подобные заявления "не идут на пользу двусторонним отношениям" и заявил, что распорядился вызвать в этой связи посла РФ и выразить ему протест.

В четверг посольство РФ в Эстонии опубликовало на своей странице в Facebook комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с 80-летием вступления Латвии, Литвы и Эстонии в состав СССР. В МИД РФ отметили, что вхождение Прибалтики в состав СССР "не было односторонним и произошло по взаимному согласию". Москва при одобрении руководства республик была вынуждена разместить войска на их территории в июне 1940 года ввиду исходившей от фашистской Германии военной угрозы. В дипведомстве подчеркнули, что сам по себе этот шаг был легитимным и не означал утраты прибалтийскими странами своего суверенитета.

Подавляющее большинство жителей этих государств выразило свое одобрение вхождению в состав Советского Союза на парламентских выборах в 1940 году. Впоследствии подтвердилось, что только СССР помешал осуществится планами Гитлера "по превращению Прибалтики в сырьевой придаток Третьего рейха".