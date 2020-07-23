МИД Франции подтвердил проведение франко-российской встречи глав оборонных и дипведомств

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. МИД Франции подтвердил в четверг предстоящее проведение в Париже встречи глав МИД и Минобороны Франции и РФ в формате "2+2". Об этом заявил на брифинге в четверг официальный представитель французского дипломатического ведомства.

"Встреча состоится", - сказал он.

Представитель МИД напомнил, что 16 июля прошли консультации политических директоров министерства иностранных дел и министерства вооруженных сил Франции с российскими коллегами. В рамках этих консультаций "рассматривались вопросы стратегической стабильности и урегулирования региональных кризисов с целью подготовки предстоящего в Париже заседания франко-российского Совета сотрудничества по безопасности, объединяющего руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств двух стран", отметил он.

О том, что встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2" состоится в Париже, сообщил ТАСС в среду вечером дипломатический источник в Париже. Дата ее проведения будет объявлена позднее, уточнил он.