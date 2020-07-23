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Глава парламента Молдавии высказалась за укрепление стратегического партнерства с Россией

В ходе встречи она также обсудила с послом РФ ситуацию в парламенте Молдавии, который находится на грани роспуска

КИШИНЕВ, 23 июля. /ТАСС/. Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный высказалась за укрепление стратегического партнерства с Россией. Об этом она заявила в четверг на встрече с послом РФ в республике Олегом Васнецовым.

"Хотя пандемия и внесла свои коррективы в процесс взаимодействия, неизменным остается стратегический характер молдавско-российского сотрудничества и дружба между нашими народами. Власти Молдавии заинтересованы в дальнейшей консолидации этих отношений", - цитирует спикера пресс-служба парламента.

Как отмечается в сообщении, на этой встрече также обсуждалась ситуация в парламенте Молдавии, который находится на грани роспуска. Летом прошлого года в законодательном органе было сформировано новое большинство из поддерживающей президента страны Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова и Демократической партии Молдовы, а из страны бежал контролировавший власть олигарх Владимир Плахотнюк. При нем отношения Молдавии и России охладели и были фактически заморожены на уровне парламента и правительства.

В этом году фракция Демпартии лишилась части депутатов, поэтому коалиция теперь контролирует 50 из 101 народного избранника. Додон заявил, что за выходом депутатов из Демпартии стоит Плахотнюк.

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РоссияМолдавия
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