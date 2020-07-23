Госдеп подтвердил, что США подозревают консульство КНР в причастности к шпионажу

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Американские власти подозревают сотрудников генконсульства КНР в городе Хьюстон (штат Техас) в причастности к краже американской интеллектуальной собственности в пользу китайских властей. С таким утверждением выступила в четверг в эфире телеканала Fox News руководитель пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.

"В тесном сотрудничестве с Федеральным бюро расследований (ФБР) и Министерством юстиции США мы выяснили, что [генконсульство КНР в] Хьюстоне было эпицентром кражи американских исследований со стороны Коммунистической партии Китая", - утверждала представитель Госдепартамента. По ее словам, лишь в одном случае, раскрытом ФБР, речь идет о краже данных на сумму, эквивалентную $1 млрд. "Мы решили положить конец краже американской интеллектуальной собственности, американских исследований", - указала Ортэгус.

Ранее телеканал NBC указал, что американские спецслужбы полагают, что генконсульство КНР в Хьюстоне оказывало содействие разведывательным службам Китая в попытках похитить в США данные, касающиеся разработок в медицинской сфере. По версии источников телеканала, американская сторона считает, что дипмиссия выполняла роль "высокотехнологичного узла связи для координации и осуществления операций в разведывательной сфере". В материале утверждается, что ФБР в течение нескольких лет получало данные, якобы подтверждающие это.

Вашингтон во вторник потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь отметил, что эта "односторонняя политическая провокация со стороны США серьезно нарушает нормы международного права и ключевые принципы международных отношений, а также консульское соглашение" двух стран. Власти Китая примут "решительные контрмеры", если США не откажутся от своего требования, предупредил Ван Вэньбинь.

Заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн ранее заявил, что закрытия дипмиссии потребовали из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников генконсульства. Бигэн отказался раскрыть подробности.