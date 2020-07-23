Верховный суд Белоруссии не стал возбуждать дело по жалобе Бабарико

МИНСК, 23 июля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии не стал возбуждать дело по жалобе Виктора Бабарико, которому ЦИК ранее отказал в регистрации кандидатом на пост президента республики. Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в четверг на его сайте.

"Отказать в возбуждении гражданского дела по жалобам Бабарико Виктора Дмитриевича на постановление Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов об отказе в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь", - отмечается в сообщении.