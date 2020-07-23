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Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Во Франции завершили анализ данных "черных ящиков" сбитого в Иране украинского самолета

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек

ПАРИЖ, 23 июля. /ТАСС/. Французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) завершило анализ данных бортовых самописцев сбитого над Тегераном украинского пассажирского самолета. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении бюро в Twitter.

"Анализ данных речевого самописца (CVR) и регистратора полетных данных (FDR) завершен после четырех дней скоординированных технических работ", - информировали в ведомстве. Там также отметили, что Бюро по расследованию авиационных происшествий Исламской Республики Иран (AAIB) поблагодарило BEA за "выполнение отличной прозрачной высококвалифицированной работы".

Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек - граждане нескольких государств. Позднее Иран признал, что самолет по ошибке сбили его силы противовоздушной обороны.

Теги
УкраинаИранКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
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