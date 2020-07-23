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Цхинвал и Тбилиси 30 июля возобновят прерванное год назад обсуждение инцидентов на границе

Полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев сообщил, что встреча пройдет на югоосетино-грузинской границе в районе села Эргнети Горийского района Грузии

ЦХИНВАЛ, 23 июля. /ТАСС/. Южная Осетия и Грузия 30 июля возобновят переговоры в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ), которые не проводились с августа прошлого года из-за разногласий со строительством грузинского блокпоста в районе югоосетинского села Уиста. Об этом ТАСС в четверг сообщил полпред президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев.

"Предполагается, что очередная встреча в формате МПРИ состоится 30 июля. Предварительная договоренность об этом сторонами достигнута в результате консультатицй по "горячей линии", - сказал Джиоев. Он отметил, что в ходе встречи будет обсуждаться ситуация с безопасностью на границе.

Встреча будет проходить на югоосетино-грузинской границе в районе села Эргнети Горийского района Грузии с соблюдением соответствующих мер безопасности из-за пандемии коронавируса.

Встречи в формате МПРИ проходят на регулярной основе с 2009 года. В них традиционно участвуют представители Южной Осетии, России и Грузии, они проводятся при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза. Последняя встреча прошла 29 августа минувшего года, тогда делегация Южной Осетии потребовала убрать незаконный, по мнению югоосетинской стороны, грузинский блокпост, выставленный на границе в районе югоосетинского села Уиста, и покинула встречу из-за отказа Грузии пойти на компромисс. Позже стороны провели семь технических встреч, где единственным вопросом был грузинский блокпост, в ходе которых также не пришли к компромиссу. 12 ноября по итогам седьмой технической встречи в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты глава югоосетинской делегации Егор Кочиев заявил, что Южная Осетия возобновит переговоры по ситуации на границе после того, как грузинская сторона представит конкретные предложения, приемлемые для югоосетинской стороны.

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