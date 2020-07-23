Боррель приветствовал согласование контактной группой мер по усилению режима тишины

БРЮССЕЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель приветствовал факт достижения договоренности контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе по вопросу дополнительных мер усиления "режима тишины". Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе по итогам встречи Борреля с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

"Он приветствовал последнюю договоренность, достигнутую на очередном заседании трехсторонней контактной группы относительно дополнительных мер по укреплению режима прекращения огня от 27 июля, направленных на обеспечение соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного режима прекращения огня, а также подчеркнул необходимость прогресса в реализации мер, согласованных на парижском саммите в "нормандском формате" в декабре 2019 года", - отмечается в нем.

Боррель также выразил "надежду ЕС на то, что Россия ответит взаимностью на усилия Украины, полностью выполнит минские соглашения и использует свое влияние на вооруженные формирования" в Донбассе. "Верховный представитель подтвердил, что санкции ЕС против Российской Федерации остаются в силе", - отмечается в нем.

Кроме того, стороны обсудили реализацию реформ на Украине. "Верховный представитель подчеркнул готовность ЕС продолжать оказывать поддержку Украине в осуществлении реформ и подчеркнул необходимость того, чтобы украинские власти поддерживали усилия по реформированию судебной системы, прокуратуры и сектора безопасности, - говорится в заявлении. - Он поднял вопрос об увольнении ориентированных на реформу чиновников в украинском правительстве, а также генерального прокурора, отставке председателя Национального банка Украины и потенциальном негативном влиянии этого на устойчивость программы реформ".

Накануне контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе видеоконференции согласовала дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня на линии соприкосновения в Донбассе. Это произошло год спустя после того, как стороны 21 июля прошлого года после нескольких десятков попыток добиться прекращения огня объявили так называемое бессрочное перемирие. Но и оно продлилось недолго, вынудив стороны искать дополнительные механизмы соблюдения договоренности не стрелять. Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня в Донбассе будут введены в действие 27 июля.