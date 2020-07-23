Власти США обвинили бывшего конгрессмена в сговоре с целью подтасовки голосов на праймериз

НЬЮ-ЙОРК, 23 июля. /ТАСС/. Власти США обвинили бывшего члена Палаты представителей Конгресса США демократа Майкла Майерса в сговоре с целью подтасовки голосов на первичных выборах в местные органы власти в 2014, 2015 и 2016 годах. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте Министерства юстиции США.

В заявлении Минюста указывается, что бывший конгрессмен вступил в сговор с бывшим членом избирательной комиссии в Филадельфии (штат Пенсильвания) Домеником Демуро, который ранее признал себя виновным в получении взяток. По данным американских властей, Майерс, представлявший Пенсильванию в Палате представителей с 1976 по 1980 год, подкупил Демуро, чтобы тот вбрасывал голоса на первичных выборах в пользу определенных кандидатов - демократов, боровшихся за должность в системе правосудия.

По информации Минюста США, Майерс получал средства от своих клиентов под видом платы за консультацию. Впоследствии он выплачивал часть из них - от $300 до $5 тыс. - Демуро и другим чиновникам за то, чтобы те подтасовывали голоса на выборах. Власти США уточняют, что вмешательство в выборный процесс осуществлялось за счет вброса бюллетеней в машины для голосования. Расследованием обвинений занимается Федеральное бюро расследований (ФБР) США, а также полиция штата Пенсильвания.