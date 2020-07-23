СМИ: израильские истребители приблизились к иранскому пассажирскому самолету над Сирией

ТЕГЕРАН, 23 июля. /ТАСС/. Два израильских истребителя вплотную приблизились к иранскому пассажирскому самолету в небе над Сирией. Об этом сообщает в четверг агентство Fars.

Отмечается, что пассажирский самолет иранской авиакомпании Mahan Air направлялся в Ливан. К настоящему времени лайнер приземлился в аэропорту Бейрута.

По информации телерадиовещательной корпорации IRIB, в результате вынужденных маневров лайнера пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа. Отмечается, что истребители приблизились к пассажирскому самолету на расстояние около 100 м.