Госдеп назвал нормализацию отношений Белграда и Приштины приоритетом для США

ВАШИНГТОН, 23 июля. /ТАСС/. Нормализация отношений Сербии и непризнанного Косова остается для Соединенных Штатов приоритетной задачей. С таким заверением выступил в четверг на телефонном брифинге для журналистов и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

"Это все еще важный приоритет для нас", - сказал сотрудник внешнеполитического ведомства США про "нормализацию отношений" между Белградом и Приштиной. Как отметил Рикер, Вашингтон продолжит подталкивать их к улучшению связей. Администрация США считает, что и Сербия, и Косово "могут сделать крупные шаги в этом плане", уточнил американский дипломат.

По его словам, США призывают Сербию и Косово "найти пути вперед". При этом Соединенные Штаты продолжат "говорить с ЕС и другими заинтересованными сторонами насчет этого процесса", подчеркнул Рикер. "Я просто рад видеть, что [у Белграда и Приштины] есть возвращение к диалогу. Мы продолжим это поддерживать", - заявил и.о. помощника госсекретаря. Он также выразил уверенность, что расширение экономического взаимодействия "будет неизбежно" для Белграда и Приштины "как для соседей".

Рикер оставил без ответа вопрос о том, были ли у правительства США контакты с лидером непризнанного Косова Хашимом Тачи после предъявления ему обвинений в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

Специальная прокуратура по Косову подозревает Тачи и бывшего спикера парламента непризнанного Косова Кадри Весели в совершении военных преступлений. По данным инстанции, соответствующий обвинительный акт направлен в Специальный суд по Косову 24 апреля. В нем говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам. В числе прочего им вменяются в вину убийства, похищения людей, преследования и пытки. По версии следствия, экс-боевики так называемой Освободительной армии Косова Тачи и Весели несут ответственность за убийство почти 100 человек, в том числе косовских албанцев, сербов и представителей других этнических групп, включая политических противников. Прокуратура подчеркивает, что Тачи и Весели неоднократно пытались помешать работе Специального суда по Косову.

Специальный суд по Косову создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 год в Косове. Поводом для его создания стал доклад Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), опубликованный 7 января 2011 года, в котором говорилось, что члены так называемой Освободительной армии Косова в конце 1990-х и начале 2000-х годов были причастны к серьезным преступлениям, таким как наркоторговля, похищение и убийство людей, торговля человеческими органами. Для обеспечения независимости работы юридической инстанции ее было решено разместить в Гааге.