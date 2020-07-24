В США четырех граждан КНР обвинили в сокрытии информации о связях с НОАК

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Власти США обвинили четырех граждан КНР в сокрытии информации об их связях с китайскими вооруженными силами при получении визы в Соединенные Штаты. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте Министерства юстиции США.

По данным Минюста, трое из указанных граждан Китая были задержаны, им предъявлены обвинения. Федеральное бюро расследований (ФБР) США занимается поиском четвертого предполагаемого нарушителя, который якобы скрывается в консульстве КНР в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Власти США отмечают, что четверо граждан КНР в течение 2018 и 2019 годов подавали заявления на получение визы типов F1 и J1, предназначенных для прохождения обучения и ведения исследовательской деятельности в Соединенных Штатах. При этом они умолчали о своих связях с Народно-освободительной армией Китая (НОАК).

Гражданам КНР предъявлены обвинения в мошенничестве при получении визы в США. В случае признания виновными каждому из них грозит наказание в виде штрафа размером до $250 тыс. и тюремное заключение на срок до 10 лет.