В армии Израиля отказались комментировать сближение истребителей с иранским самолетом

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом в небе над Сирией.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила в пятницу по телефону на соответствующий вопрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Израильское государственное радио Kan сообщает со ссылкой на источник, что инцидент с иранским пассажирским самолетом не связан с Израилем.

В четверг два истребителя приблизились к иранскому пассажирскому лайнеру в небе над Сирией. Об этом сообщило иранское агентство Fars, поначалу указав, что это были израильские самолеты. Затем агентство указало со ссылкой на пилота пассажирского лайнера, что истребители были американскими.