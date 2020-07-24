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В армии Израиля отказались комментировать сближение истребителей с иранским самолетом

Ранее два истребителя приблизились к иранскому пассажирскому лайнеру в небе над Сирией

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сообщения о сближении истребителей с иранским пассажирским самолетом в небе над Сирией.

"Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ", - ответила в пятницу по телефону на соответствующий вопрос ТАСС представитель армейской пресс-службы.

Израильское государственное радио Kan сообщает со ссылкой на источник, что инцидент с иранским пассажирским самолетом не связан с Израилем.

В четверг два истребителя приблизились к иранскому пассажирскому лайнеру в небе над Сирией. Об этом сообщило иранское агентство Fars, поначалу указав, что это были израильские самолеты. Затем агентство указало со ссылкой на пилота пассажирского лайнера, что истребители были американскими.

Теги
ИранСирияИзраиль
Самолет иранской авиакомпании Mahan Air успешно приземлился в аэропорту Тегерана
Ранее два истребителя вплотную приблизились к пассажирскому самолету в небе над Сирией
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