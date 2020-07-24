Планировавший теракт у Белого дома американец приговорен к 15 годам тюремного заключения

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Житель штата Джорджия, который в апреле признал себя виновным в том, что планировал осуществить террористический акт у Белого дома, приговорен к 15 годам тюремного заключения. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Министерства юстиции США.

После освобождения Хашер Джаляль Тахиб будет в течение трех лет находиться под особым надзором властей, уточнили в ведомстве.

Как сообщается в заявлении, сотрудники ФБР США в 2018 году получили информацию о том, что Тахиб стал приверженцем радикальных взглядов и намерен совершить поездку за пределы США. Позже следователи установили, что Тахиб планировал теракты рядом с Белым домом, Мемориалом Авраама Линкольна и столичной синагогой, а также у статуи Свободы в Нью-Йорке.

Сотрудники ФБР арестовали Тахиба 16 января 2019 года. Это было сделано во время встречи Тахиба с человеком, который, как он полагал, является торговцем оружия. Молодой человек намеревался купить полуавтоматические винтовки, ручные гранаты, взрывчатку и противотанковое оружие.