CNN: дома финансиста Эпштейна в Нью-Йорке и Флориде продаются за почти $110 млн

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Два дома финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях и умершего в американской тюрьме, выставлены на продажу за почти $110 млн. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее данным, оба объекта недвижимости упоминались в судебных материалах в качестве мест, где Эпштейн совершал инкриминировавшиеся ему деяния. Дом, расположенный на 71-й улице Нью-Йорка, продается за $88 млн. Семиэтажное здание насчитывает 40 помещений, в том числе 10 спален и 15 туалетных комнат, и выходит окнами на Центральный парк. Риелторы называют строение крупнейшим в Нью-Йорке домом, рассчитанным на проживание одной семьи и подходящим для размещения консульства, посольства, музея или фонда.

Второй дом, принадлежавший Эпштейну, расположен в Палм-Бич (штат Флорида) и продается за $21,9 млн. В этом здании есть шесть спален и семь туалетных комнат, бассейн, бильярдная и гараж на три автомобиля.

Финансист был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его, как установило следствие, самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.