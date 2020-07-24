Трамп готов направить до 75 тыс. сотрудников федеральных сил для борьбы с преступностью

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Власти США готовы направить в города по всей стране до 75 тыс. сотрудников федеральных правоохранительных органов для борьбы с разгулом преступности, если об этом попросят местные власти. Об этом заявил в четверг американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"Мы направимся во все [американские] города, в каждый из городов. Мы готовы. Мы добавим еще 50 тыс., 60 тыс. человек (сотрудников правоохранительных органов - прим. ТАСС), которые действительно знают, что они делают. Они сильные. Они крепкие [ребята]. Но, как вы знаете, мы должны быть приглашены", - подчеркнул президент.

"Если они пригласят нас, то мы направим <...> для решения проблем с преступностью <...> 75 тыс. человек. <...> Мы должны быть приглашены. В какой-то момент мы должны сделать что-то гораздо более сильное, чем быть приглашенными", - добавил затем Трамп.

Он рассказал, что недавно разговаривал по телефону с мэром Чикаго Лори Лайтфут (демократ), выступающей против отправки в ее город сотрудников федеральных правоохранительных органов. Трамп назвал разговор с ней замечательным, но добавил, что демократы отказываются от его помощи. "Они не хотят просить. Это позор", - заключил американский лидер.

В 2019 году в США было зарегистрировано около 100 тыс. сотрудников федеральных правоохранительных органов.

Во вторник Трамп сообщил, что направляет дополнительные федеральные силы для борьбы с разгулом преступности в американских городах. По словам президента, "сотни квалифицированных правоохранителей", в том числе сотрудники Федерального бюро расследований, министерства внутренней безопасности, Управления по борьбе с наркотиками, а также федеральные маршалы будут направлены в Чикаго (штат Иллинойс).

Ситуация в Портленде

В понедельник президент заявил журналистам, что намерен более активно задействовать федеральные правоохранительные органы для борьбы с разгулом преступности в городах, где у власти находятся демократы. Он отмечал, что федеральные силы уже были направлены в Портленд и такие же меры могут быть приняты в отношении Чикаго и Нью-Йорка.

Вооруженные сотрудники федеральных силовых ведомств были задействованы при разгоне участников беспорядков в Портленде. Представители Демократической партии в связи с этим выступили с критикой в адрес администрации США. Трамп ранее неоднократно заявлял, что губернаторы и мэры из числа демократов не принимают решительные меры для борьбы с преступностью.

Массовые протесты и беспорядки прокатились по городам США в конце мая - начале июня после смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Все четверо участвовавших в операции сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.