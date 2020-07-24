Китай прокомментировал меры в ответ на закрытие генконсультва в Хьюстоне

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Меры китайских властей в ответ на принудительное закрытие генерального консульства КНР в американском городе Хьюстоне носят зеркальный характер и полностью оправданы. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Что касается деталей закрытия американского консульства в Чэнду (юго-западный Китай), хотелось бы отметить, что эти меры носят равноправный характер. Данная мера полностью соответствует нормам международного права", - рассказал он на регулярном брифинге.

Дипломат подчеркнул, что у Вашингтона "еще есть время, чтобы исправить допущенные ошибки". "Мы настаиваем, чтобы США незамедлительно предприняли меры и аннулировали решение [о закрытии китайского генконсульства в Хьюстоне]", - подытожил Ван Вэньюинь.

Ранее МИД КНР потребовал от Вашингтона закрыть генеральное консульство США в городе Чэнду на юго-западе страны. Такое решение было принято вскоре после того, как власти Соединенных Штатов принудили Китай прекратить работу дипмиссии в Хьюстоне на территории штата Техас, "чтобы защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные американцев".

По сведениям главного редактора китайской газеты Global Times Ху Сицзиня, консульство в Чэнду должно закрыться утром в понедельник.