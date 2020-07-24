В Иране призвали ответить США за маневры над Сирией не только правовым способом

ТЕГЕРАН, 24 июля. /ТАСС/. Тегеран должен ответить на действия ВС США в отношении гражданского иранского самолета в небе над Сирией, не ограничиваясь только правовыми методами. Об этом заявил в пятницу официальный представитель Совета стражей конституции Ирана Аббаса Али Кадходаи.

"Этот акт терроризма со стороны США, помимо привлечения к правовой ответственности, которое подтвердили в правительстве, требует иных ответных действий", - написал он на своей странице в Twitter. По словам Кадходаи, это необходимо, "поскольку привлечение к ответственности в правовой плоскости требует длительного времени".

Ранее в пятницу Организация гражданской авиации Ирана заявила протест в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) из-за действий американских истребителей F-15 в небе над Сирией.

В четверг вечером два истребителя ВС США вплотную приблизились к пассажирскому самолету иранской авиакомпании Mahan Air в небе над Сирией. Лайнер направлялся в Ливан и успешно приземлился в аэропорту Бейрута. В результате вынужденных маневров самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа.

Согласно заявлению Пентагона, американские самолеты выполняли задание в рамках операции "Непоколебимая решимость", которую проводит в Сирии группа стран во главе с США, в районе зоны Эт-Танф, где находится американская военная база. По версии американской стороны, истребитель находился на "безопасном расстоянии в 1 тыс. метров от авиалайнера", когда решил убедиться, что это пассажирский самолет. После этого был проведен визуальный осмотр авиалайнера.