Лукашенко 3 августа обратится с посланием к белорусскому народу и парламенту

МИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 августа обратится с ежегодным посланием к белорусскому народу и Национальному собранию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на национальном правовом интернет-портале со ссылкой на указ президента от 24 июля.

"В соответствии с указом главы государства от 24 июля 2020 г. № 294 3 августа 2020 года в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного Послания президента белорусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь и рассмотрения иных вопросов", - отмечается в сообщении.

Традиционно президент Белоруссии обращается с посланием к народу и парламенту в ходе весенней сессии Национального собрания. В этом году выступление Лукашенко изначально планировалось на середину апреля. В ходе республиканского субботника 25 апреля Лукашенко сообщил о переносе своего обращения. "Я так подумал, что коль президентские выборы, то можем совместить послание, расширить его, сделать более стратегическим с программой нынешнего президента", - сказал тогда Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 14 июля Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). В регистрации кандидатом в президенты было отказано находящемуся под арестом Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.