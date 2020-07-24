Айя-София в Стамбуле официально открыла свои двери для посетителей

СТАМБУЛ, 24 июля. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Собор Святой Софии официально открыл в пятницу свои двери для всех посетителей: как для желающих совершить поклонение в мечети, так и для туристов. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Все внутреннее убранство, в том числе фрески и иконы, полностью сохранены. В настоящий момент они по-прежнему скрыты от глаз посетителей при помощи занавесок.

На данный момент в мечети находятся по меньшей мере 200-300 человек, десятки молятся на постеленных в соборе коврах.

В разговоре с корреспондент ТАСС житель турецкой провинции Зонгулдак по имени Шахин выразил удовлетворение в связи с решением о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть. "Многие в Турции ждали этого дня и возможности помолиться в Айя-Софии. Мне жаль, что мой отец не дожил до этого дня, ведь это было его мечтой", - сказал собеседник агентства.

Между тем ранее в пятницу в соборе Святой Софии прошел первый с 1934 года намаз, в котором принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, а также сотни собравшихся на площади перед Айя-Софией.

10 июля Государственный совет Турции отменил постановление правительства о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Президент Турции Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, выразили сожаление в связи с принятым решением. Такая же реакция последовала от ЮНЕСКО.