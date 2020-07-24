Ереван обвинил Баку в организации нападений на армян в зарубежных странах

"В последнее время были зафиксированы случаи и попытки насилия в отношении граждан Армении и членов армянских общин в разных странах мира", - говорится в распространенном в пятницу заявлении внешнеполитического ведомства Армении. В нем отмечаются "случаи воспрепятствования работе органов дипломатической службы Армении и армянских общин за рубежом, преднамеренного уничтожения их личного и служебного имущества".

В заявлении утверждается, что "вышеуказанные действия дирижируются государственными структурами Азербайджана". "Мы решительно осуждаем практику разжигания межнациональных столкновений в разных странах", - подчеркивается в заявлении МИД.

Отношения между Азербайджаном и Арменией обострились 12 июля, когда на границе двух государств произошли боестолкновения. В Азербайджане заявили о попытке ВС Армении атаковать позиции армии республики с использованием артиллерии, в Ереване же назвали причиной обострения попытки прорыва с азербайджанской стороны. В Баку сообщили о 12 погибших военнослужащих азербайджанской армии с момента обострения конфликта. Ереван заявил о гибели пятерых и ранении девяти военнослужащих. С 17 июля ситуация на границе, по оценкам обеих сторон, относительно спокойная.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.