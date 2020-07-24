Официальные представители МИД РФ и Китая обсудили обоюдные меры в борьбе с дезинформацией

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин и ее российская коллега Мария Захарова в пятницу обсудили в формате видеоконференции вопрос координации двусторонних усилий по борьбе с ложной информацией. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

Как говорится в распространенном заявлении, оба дипломата "отметили важность точного использования фактов, соблюдения юридических и моральных норм". Они указали на важность создания "более справедливой, правильной и толерантной атмосферы для формирования глобального общественного мнения".

Стороны сошлись во мнении, что в условиях пандемии нового коронавируса некоторые страны, "руководствуясь идеологическими и политическими соображениями, занимались фальсификацией, искажали исторические реалии, а также обрушивались с нападками на социальное устройство и путь развития других государств". Тем самым, как подчеркивается в заявлении, "были созданы препятствия для взаимопонимания на международной арене".

Хуа Чуньин и Мария Захарова также обсудили опасность т. н. презумпции виновности, когда, опираясь на двойные стандарты, отдельные политические силы своим вмешательством покушаются на чужой суверенитет. "Китай и Россия - крупные державы, проводящие ответственную политику и развивающие друг с другом отношения всеобъемлющего партнерства. Обе страны нацелены на сотрудничество с другими государствами ради борьбы с дезинформацией", - подчеркивается в заявлении.