Германия намерена включить тему климатических изменений в повестку Совбеза ООН

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Германия собирается создать в Совете Безопасности ООН экспертную группу по вопросам климатических изменений. Об этом заявил в пятницу глава МИД ФРГ Хайко Маас, выступая по видеосвязи на заседании Совета Безопасности ООН.

"ООН должна быть готова действовать, если возникнут угрозы безопасности, связанные с климатом, - сказал он. - Такие риски должны устраняться на основе всех имеющихся мандатов и стратегий предотвращения конфликтов".

"Вместе с нашими партнерами мы как можно скорее соберем неформальную экспертную группу в Совете Безопасности по климату и безопасности", - сообщил министр. Он отметил, что задача состоит в том, чтобы "раз и навсегда закрепить эту тему в повестке Совбеза".

По словам Мааса, СБ ООН нуждается в большем объеме информации относительно угроз безопасности, связанных с изменениями климата. В том числе речь идет о "показателях раннего предупреждения, которые позволят принять меры, пока не станет слишком поздно", уточнил он.

Руководитель внешнеполитического ведомства Германии напомнил, что на состоявшейся в прошлом месяце международной конференции в Берлине была запущена программа, получившая название "Глобальная оценка рисков и прогнозирования в области климатической безопасности". "Она может стать точкой отсчета для нашей работы в Совбезе [в этом направлении], а также инструментом для активизации усилий ООН по медиации и превентивной дипломатии в целом", - заключил он.

Германия является непостоянным членом СБ ООН в 2019-2020 годах и в данный момент председательствует в Совете.