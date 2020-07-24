Встреча США и России по контролю над вооружениями в Вене пройдет с 28 по 30 июля

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Новый раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями состоится с 28 по 30 июля в столице Австрии, одновременно с этим 27 июля две стороны обсудят вопросы безопасности в космосе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

"Делегация США, которая будет включать в себя представителей Госдепартамента, Министерства обороны и Министерства энергетики США, а также Совета национальной безопасности, отправится в Вену, в Австрию, для участия во встрече рабочей группы США и России с 28 по 30 июля. Во время этих встреч представители [двух стран] будут обсуждать вопросы ядерной доктрины и боеголовок, а также прозрачности и верификации в рамках инициативы США по трехстороннему контролю над вооружениями (с участием Китая - прим. ТАСС)", - отмечается в документе.

"Одновременно с этим делегации Госдепартамента, Министерства обороны и Министерства энергетики США, а также Совета национальной безопасности проведут обмен мнениями между США и Россией по вопросу безопасности в космосе в Вене 27 июля", - добавили в пресс-службе.