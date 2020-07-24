Помощник госсекретаря Форд пригласил Рябкова на переговоры по стратегической стабильности

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд заявил, что пригласил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова на новый раунд встреч по стратегической стабильности.

"Что касается взаимодействия с заместителем министра иностранных дел Рябковым, то я пригласил его принять участие в еще одном диалоге по стратегической стабильности, как мы это делали в январе", - сообщил он в пятницу на телефонном брифинге для журналистов.

Форд при этом отметил, что со времени последней встречи с Рябковым подход США к переговорам несколько изменился, поскольку президент Дональд Трамп назначил Маршалла Биллингсли своим спецпредставителем по контролю над вооружениями. По этой причине, если в прошлый раз Форд и Рябков обсуждали тему контроля над вооружениями, в том числе желание США включить в переговоры Китай, теперь этим вопросом с американской стороны будет заниматься Биллингсли. "Есть отдельный канал, по которому уже запланированы встречи с россиянами", - подчеркнул он.

"Так что я не буду участвовать в этих переговорах, но, учитывая мою нынешнюю позицию, я буду участвовать в следующих переговорах по стратегической стабильности, которые не будут затрагивать эти вопросы контроля над вооружениями. Мы движемся по двум параллельным путям", - добавил Форд.

22 июня в Вене за закрытыми дверями состоялись российско-американские консультации по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Российскую делегацию возглавил Рябков, во главе американской был Биллингсли. Помимо прочего, стороны обсудили вопрос продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

Предыдущий раунд контактов представителей двух стран по вопросам контроля над вооружениями состоялся 16 января также в Вене. Тогда США представлял Форд.