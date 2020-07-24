США предложат России выработать общие нормы поведения в космосе на переговорах в Вене

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Делегация Соединенных Штатов на переговорах с российской стороной 27 июля в Вене предложит выработать общие нормы поведения в космосе, которые бы помогли избежать эскалации. Об этом сообщил в пятницу на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд.

"Диалог в Вене на следующей неделе будет благоприятной возможностью для США и России по укреплению стратегического взаимопонимания о политике друг друга в отношении космического пространства, а также по выработке норм ответственного поведения там с целью избежать просчетов и заблуждений, которые могут привести к непреднамеренной эскалации", - подчеркнул Форд.

"Мы с удовольствием примем участие в диалоге с Россией и надеемся, что это будет продуктивная встреча", - отметил дипломат.

Новый раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями состоится с 28 по 30 июля в столице Австрии, одновременно с этим 27 июля две стороны обсудят вопросы безопасности в космосе.

Предложение РФ и КНР

Соединенные Штаты считают "плохими идеями" предложения РФ и КНР о подготовке международного договора о неразмещении оружия в космосе, сообщил Кристофер Форд.

Он прокомментировал российско-китайский проект договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов, а также о глобализации политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе.

По версии американского дипломата, в данном случае российские и китайские дипломаты "выдвигают плохие идеи о контроле над вооружениями в космосе".