СМИ: авианосец и еще 12 военных кораблей США прибывают в Средиземное море

АФИНЫ, 24 июля. /ТАСС/. Атомный авианосец ВМФ США USS Dwight D. Eisenhower и еще 12 военных кораблей прибывают в Средиземное море, палубная авиация проведет учения с греческими ВВС. Об этом сообщил в пятницу новостной портал Newsbomb.gr.

По его сведениям, авианосец Dwight D. Eisenhower с группой кораблей сопровождения в субботу войдет в Средиземное море через Суэцкий канал. Авианосец отправится в район к югу от греческого острова Крит, где будут проводиться совместные учения с ВВС Греции. Авианосец будет находиться на границе греческой исключительной экономической зоны (ИЭЗ). В учениях примут участие четыре пары самолетов F-16, которые вылетят из аэропорта Суда на острове Крит, а также четыре самолета F-18 с авианосца Dwight D. Eisenhower, сообщает издание.

По его словам, это первое существенное вмешательство США после возникшей со вторника кризисной ситуации с Турцией, которое имеет особый символизм, поскольку оно происходит в то время, когда тревога в регионе не улеглась. Полагают, что этим шагом американцы хотят показать, что могут играть роль рефери и предотвратить любые наступательные действия, которые Турция может попытаться предпринять. Речь идет главным образом о переходе турецкого исследовательского судна Oruc Reis для поиска углеводородов в ИЭЗ греческого острова Кастеллоризо, что могло бы привести к вооруженному конфликту Греции и Турции.

Турецкая гидрографическая служба в портовом городе Анталья во вторник издала международное оповещение Navtex о сейсмических исследованиях, заявив, что они будут проводиться с 21 июля до 2 августа к югу от греческих островов Родос и Кастелоризо и к юго-востоку от Крита. В Анкаре было объявлено, что исследовательское судно Oruc Reis будет находиться в этом районе. Пока Oruc Reis стоит на якоре в портовом городе Анталья, но в течение одного дня оно может прибыть оттуда в район Кастелоризо и других греческих островов. По сведениям греческих СМИ, в районе близ Кастелоризо и вдоль турецкого побережья уже находятся две группы из примерно 25 турецких военных кораблей. По этой причине вооруженные силы Греции вот уже несколько дней приведены в состояние боевой готовности.

По информации портала, греческий военный флот полностью развернут в Эгейском море и занимает ключевые позиции для наблюдения за любым передвижением турецких кораблей. В свою очередь турецкие ВС используют дроны для отслеживания позиций греческого флота. Недалеко от кипрского порта Ларнака находится французский фрегат, который также наблюдает за ситуацией.

Турция утверждает, что греческие острова не имеют права на морской шельф и исключительные экономические зоны, Греция же, ссылаясь на Конвенцию ООН по морскому праву, отстаивает обратное и заверяет, что готова отстаивать свои интересы, в том числе, если потребуется, с помощью вооруженных сил.

ВС Греции в боевой готовности

Советник по безопасности премьер-министра Греции Алексис Диакопулос, выступая в эфире телеканала Sky, отметил, что до тех пор, пока действует турецкое оповещение Navtex и турецкие корабли не возвращаются на свои базы, Греция находится в состоянии "боевой готовности". При этом он добавил, что "не видит эскалации, а, скорее, имеет место тенденция к деэскалации ситуации". Отвечая на вопрос, способствовали ли этой тенденции решимость Афин или международные заявления о поддержке Греции со стороны Германии, Франции, США и России, Диакопулос сказал, что это сочетание политического давления со стороны международной системы и решимости Греции.