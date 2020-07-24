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Трамп смягчает экспортные ограничения для продаж военных БПЛА за рубеж

В Белом доме заявили, что данное решение повысит национальную безопасность США за счет укрепления военного потенциала своих партнеров

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение смягчить ограничения экспортного контроля при продаже за рубеж американских военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни.

Глава государства смягчил ограничения в рамках международного Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Это неформальное и добровольное объединение государств, разделяющих цели ракетного нераспространения. "Сегодня [в пятницу] президент Дональд Трамп принял меры для повышения стандартов экспорта беспилотных летательных аппаратов. Хотя РКРТ имеет решающее значение для замедления процесса распространения, содействия миру и безопасности, он остро нуждается в модернизации применительно к БПЛА. В секторе быстро развивающихся технологий стандартам РКРТ уже более трех десятилетий", - отметила Макинэни.

В связи с этим Трамп принял данное решение, которое "повысит национальную безопасность [США] за счет укрепления [военного] потенциала своих партнеров и экономическую безопасность за счет открытия расширяющегося рынка БПЛА для промышленности США".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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