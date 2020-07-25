Суд исключил из расследования коронера об отравлении в Эймсбери вопрос причастности России

В итоге суд удовлетворил первый довод родственников Стерджес. Как пишет в субботу газета Financial Times , судьи постановили, что коронер "не смог должным образом обосновать столь узкое расследование, которое он предложил" и что выяснение деталей произошедшего должно быть расширено, учитывая "острую и очевидную общественную обеспокоенность". Они также указали на то, что вряд ли детали произошедшего будут расследованы в рамках уголовного разбирательства.

Отец британки и ее несовершеннолетняя дочь добивались того, чтобы коронер Дэвид Ридли изучил вопросы о происхождении вещества, которым предположительно была отравлена Стерджес, и якобы возможной причастности России к произошедшему. Последнее, утверждали они, необходимо сделать на основании Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ), а именно - статьи 2, гарантирующей охрану жизни каждого лица законом.

ЛОНДОН, 25 июля. /ТАСС/. Высокий суд Лондона постановил расширить коронерское расследование обстоятельств смерти Дон Стерджес, умершей в результате инцидента в Эймсбери летом 2018 года, однако постановил, что тема ответственности в этом инциденте российского государства расследована быть не может. Такое решение приняли в пятницу лорд-судья Дэвид Бин и судья Клайв Льюис, рассмотрев жалобу, поданную родственниками Стерджес.

Что касается второго требования родственников Стерджес, то судьи пришли к заключению, что коронер был прав, когда не стал расследовать вопрос причастности иностранного государства к произошедшему. "Статья 2 ЕКПЧ не накладывает обязательств на Великобританию проводить расследование действий агентов иностранного государства, России в нынешних обстоятельствах", - говорится в решении суда.

Ранее адвокат истцов Майкл Менсфилд настаивал на том, что вопрос о роли России в случившемся представляет "практически беспрецедентный общественный интерес", а от решения судей зависит то, окажется ли упущен "возможно единственный шанс" провести максимально широкое публичное расследование обстоятельств инцидента в Солсбери, который юрист назвал "организованным иностранным государством терактом".

Коронерское расследование по факту смерти Стерджес было инициировано еще в июле 2018 года, однако его проведение уже несколько раз откладывалось и может не начаться до следующего года. Оно будет идти параллельно осуществляемому Скотленд-Ярдом расследованию инцидентов в Солсбери и Эймсбери, объединенных в одно дело. В Великобритании задачей коронера является установление всех обстоятельств насильственных или подозрительных смертей, при этом он не имеет права объявлять виновных, однако, опираясь на сделанные выводы, может передать дело в суд. Предполагалось, что Ридли попытается найти ответы на вопросы о том, может ли смерть Стерджес считаться "противозаконным убийством", установить то, каким образом к ней попало отравляющее вещество, и изучить роль, которую в произошедшем могли играть двое россиян, которых Лондон подозревает в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери.

Инциденты в Солсбери и Эймсбери

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в английском городе Солсбери воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым, предположительно, были отравлены Скрипали.

Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня того же года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес умерла в больнице. Роули 20 июля выписали, после этого он попадал в больницу еще раз - с менингитом. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес умерла от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.

5 сентября 2018 года возглавлявшая тогда правительство Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ". Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.