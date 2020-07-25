Парламент Сомали вынес вотум недоверия главе правительства

ПРЕТОРИЯ, 25 июля. /ТАСС/. Нижняя палата парламента Сомали проголосовала 25 июля за объявление недоверия премьер-министру страны Хасану Али Хайре. Об этом сообщил сомалийский новостной портал Garowe.

За резолюцию об отстранении главы правительства от власти проголосовали 170 депутатов Народной палаты, против - восемь. Таким образом, резолюция набрала необходимые две трети голосов присутствующих для вынесения вотума недоверия.

Председатель нижней палаты парламента Мохамед Мурсал Абдирахман призвал президента страны Мохамеда Абдуллахи Мохамеда немедленно назначить нового главу правительства.

Министр внутренней безопасности Сомали Мохамед Абукар Ислоу Дуалле заявил, что нынешнее голосование Народной палаты "было заранее спланировано с тем, чтобы свергнуть нынешнее правительство". "Данный акт является незаконным", - отметил он.

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил, что в самое ближайшее время назначит нового главу правительства. Об этом сообщила сомалийская радиостанция Shabelle со ссылкой на заявление президентской канцелярии.

"Глава государства обеспокоен конституционной стабильностью в стране, однако он принимает решение, выработанное Народной палатой, - говорится в документе. - Президент немедленно назначит премьер-министра, который сформирует правительство страны".

Резолюция об отстранении главы правительства была принята в рамках дебатов о предстоящих в стране всеобщих выборах, которые должны пройти в 2020-2021 годах. Между различными партиями и политиками возникли разногласия по поводу реформы системы голосования, которая предлагает ввести принцип "один человек - один голос". В Сомали в течение почти трех последних десятилетий действует система поэтапного голосования, когда избиратели доверяют свои голоса представителям племени. Как отмечает Garowe, глава государства и премьер-министр расходятся во взглядах на этот вопрос.