МИД Ирана: долгосрочные соглашения с КНР и РФ являются частью сбалансированной политики

ТЕГЕРАН, 25 июля. /ТАСС/. Долгосрочные соглашения с Китаем и Россией являются частью иранской политики по выстраиванию сбалансированных отношений со странами Евразии. Об этом заявил в субботу официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Иран многие годы проводит политику сохранения дружественных и сбалансированных отношений со всеми силами в Евразии <...>. Запланированное заключение договора о долгосрочном сотрудничестве с Китаем и Россией, а также продолжение совместной работы с Индией над портом Чабахар подтверждают это", - написал он в субботу на своей странице в Twitter.

Мусави добавил, что "иранская сторона намерена продолжать такую политику".

21 июля глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что Тегеран и Москва договорились актуализировать заключенный в 2001 году Договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между странами.

24 июня Зариф во время видеоконференции с министром иностранных дел КНР Ван И выразил надежду, что в ближайшее время будет подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве между двумя государствами. Предполагается, что договор будет заключен сроком на 25 лет.

Порт Чабахар расположен на берегу Оманского залива. Индия и Иран договорились о совместном развитии порта в 2003 году.