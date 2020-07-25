СМИ: ЕС предостерег Украину от изменений в системе госзакупок в сфере промышленности

КИЕВ, 25 июля. /ТАСС/. Европейский Союз обеспокоен инициативой Верховной рады об ограничении доступа к публичным закупкам в сфере машиностроения, если хотя бы часть такой продукции не будет произведена на Украине.

"Хотя желание поддержать отечественную промышленность понятно, особенно учитывая экономические трудности из-за пандемии СOVID-19, есть другие способы это делать, не нарушая принципов свободной конкуренции в отношениях со странами ЕС и другими членами ВТО", - говорится в ответе представительства ЕС на Украине на запрос медиакомпании Deutsche Welle. Ответ предоставлен в качестве комментария на принятый 21 июля в первом чтении Верховной радой законопроект, которым предлагаются изменения в закон о публичных закупках с целью модернизации украинской промышленности.

В представительстве ЕС также отметили, что дальнейшая реакция Брюсселя по этому вопросу будет зависеть от будущих решений Украины.

Верховная рада 21 июля приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках" относительно создания предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности". Кроме прочего, инициатива предусматривает временное установление - с 1 января 2021 года сроком на десять лет - особенностей осуществления процедур закупки отдельных товаров. В частности, определяется перечень товаров, в отношении которых будут действовать преференции при государственных закупках с требованием локализации 25 - 40% с 2021 года с дальнейшим повышением до 40 - 60% с 2024 года. Ранее правительство Украины приняло связанный с этим проект постановления, в котором шла речь о преференциях украинскому машиностроению при госзакупках.

Позиция премьера

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, находясь в Брюсселе 23 июля, признал, что положение принятого Радой законопроекта противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС, и пообещал "искать золотую середину" в этом вопросе до момента рассмотрения инициативы во втором чтении.

По мнению главы политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, "Евросоюзу не нравится, что на Украине появились хоть какие-то перспективные планы поддержки отечественного машиностроения". По мнению оппозиционера, это говорит о том, что Европейский союз проводит в отношении Украины колониальную политику. В действиях ЕС, полагает Медведчук, прослеживается желание "окончательно превратить Украину в сырьевой придаток".