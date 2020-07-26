СМИ: при взрыве на северо-востоке Сирии погибли восемь человек

ТАСС, 26 июля. Взрыв произошел в воскресенье в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии у границы с Турцией. Как сообщило сирийское агентство SANA, в результате взрыва восемь человек погибли, более 10 получили ранения.

По данным телеканала Al Arabiya, ранения при взрыве в Рас-эль-Айне получили 19 человек.

По его информации, взрыв произошел рядом с местным рынком. Уточняется, что был подорван заминированный автомобиль.

Указанный приграничный регион, как и сам Рас-эль-Айн, находятся под контролем протурецких отрядов вооруженной сирийской оппозиции.