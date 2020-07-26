Военнослужащие Народной милиции ЛНР получили приказ о допмерах контроля прекращения огня

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Командование Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) довело до военнослужащих приказ о введении дополнительных мер по усилению режима прекращения огня. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба оборонного ведомства ЛНР.

"В связи с достигнутыми договоренностями о дополнительных мерах контроля действующего режима прекращения огня в Управлении Народной милиции ЛНР издан приказ, который доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему", - цитирует пресс-служба заявление начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Яна Лещенко.