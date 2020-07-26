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Кризис на Украине
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Силы ДНР получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием

С 27 июля военнослужащим Народной милиции республики запрещено использование любого вооружения
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© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Управление Народной милиции ДНР издало приказ о запрете на использование любого вооружения с ноля часов 27 июля 2020 года. Он доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись, заявил в воскресенье начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майора Денис Синенков.

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля 2020 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие".

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