Силы ДНР получили приказ о соблюдении режима тишины в связи с новым перемирием

ДОНЕЦК, 26 июля. /ТАСС/. Управление Народной милиции ДНР издало приказ о запрете на использование любого вооружения с ноля часов 27 июля 2020 года. Он доведен в установленном порядке всем подразделениям и каждому военнослужащему под роспись, заявил в воскресенье начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майора Денис Синенков.

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля 2020 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня, - цитирует его Донецкое агентство новостей. - Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие".