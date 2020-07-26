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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Малайзии вернут режим ограничений, если суточный рост заболевших достигнет 100

Число новых случаев инфицирования коронавирусом увеличивается каждый день, указал старший министр, министр обороны страны Исмаил Сабри Якоб

СИНГАПУР, 26 июля. /ТАСС/. Власти Малайзии готовы вернуть режим строгих социально-экономических ограничений, если число инфицированных коронавирусом за сутки достигнет отметки в 100. Об этом сообщил в воскресенье во время видеоконференции старший министр, министр обороны Исмаил Сабри Якоб.

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"Число новых случаев [инфицирования] увеличивается каждый день", - сказал чиновник. "Специалисты Минздрава говорят, что это происходит во многом из-за самоуспокоенности", - добавил старший министр. "Но если количество заболевших в сутки достигнет трехзначной цифры, то правительству придется вновь ввести ограничения, в том числе на передвижение жителей", - указал он.

Почти месяц в стране наблюдалась тенденция к снижению динамики распространения инфекции, но в последнюю неделю вновь обозначился рост, который исчисляется в двузначных показателях за сутки. Основные ограничения, введенные из-за пандемии 18 марта, были отменены с 10 июня, в том числе был снят на передвижение между городами и штатами, восстановлено воздушное сообщение.

Всего в Малайзии было обнаружено почти 8,9 тыс. инфицированных, из которых 124 человека умерли.

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МалайзияПандемия коронавируса нового типа
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