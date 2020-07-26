Минобороны Украины: прекращение огня в Донбассе не лишит Киев права ответа на огонь

КИЕВ, 26 июля. /ТАСС/. Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на линии разграничения в Донбассе, который вступает в действие с 27 июля 2020 года, не лишает Киев возможности вооруженного ответа в случае его нарушения со стороны противника. С таким заявлением в воскресенье выступило министерство обороны Украины.

"Меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишает военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий", - сказано в нем.

Минобороны отметило, что это будет касаться случаев проведения диверсионно-разведывательных операций, создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, а также повреждения или уничтожения инфраструктуры.

Ранее штаб силовой операции сообщил, что в воскресенье украинская сторона продолжает подготовку к полному прекращению огня на линии разграничения в Донбассе. Для этого в Донецкую и Луганскую область прибывают специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют боевой опыт и занимались "профильными вопросами" во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

В свою очередь, 26 июля Донецкая и Луганская народные республики сообщили, что изданы и доведены до военнослужащих приказы о запрете на использование любого вооружения с ноля часов 27 июля 2020 года.

Новое перемирие в Донбассе

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины 22 июля согласовала пакет дополнительных мер по усилению режима прекращения огня с целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия, введенного 21 июля 2019 года.

Меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также на использование любых видов летательных аппаратов сторонами конфликта; запрет на ведение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях. Также в числе дополнительных мер: применение дисциплинарных мер за нарушение "режима тишины" и уведомление о таких случаях координатора контактной группы; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации. Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и Народной милиции ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

При этом все эти меры не могут быть полностью или даже частично отменены никакими другими приказами, в том числе секретными, и должны действовать до полного и всеобъемлющего урегулирования конфликта.