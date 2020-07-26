Мадрид хочет убедить Лондон не распространять карантин на Балеарские и Канарские острова

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Правительство Испании пытается убедить британские власти не распространять обязательный карантин для прибывающих в Соединенное Королевство с Балеарских и Канарских островов. Об этом заявила в воскресенье глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая.

В субботу британское министерство транспорта объявило о том, что заново вводится обязательный двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Как уточнила Гонсалес Лая, "Испания - безопасная страна". "Как и другие европейские страны, в Испании есть повторные вспышки [коронавируса]", - сказала министр, добавив, что "половина [новых] выявленных случаев - это люди без симптомов" заболевания.

"Сейчас наши усилия сосредоточены на том, чтобы добиться, чтобы британские власти могли исключить из карантинных мер Балеарские и Канарские острова, <...> принимая во внимание эпидемиологические данные на Балеарских и Канарских островах, которые намного ниже эпидемиологических данных в Соединенном Королевстве", - подчеркнула глава МИД.

С начала распространения коронавируса в Испании было выявлено почти 272,5 тыс. случаев заражения, свыше 28,4 тыс. пациентов умерли. Уровень заражения в Испании заметно снизился по сравнению с апрельскими показателями. Тем не менее, после смягчения ограничений в стране все чаще фиксируют локальные вспышки заболевания. В этой связи региональные власти разных автономных областей вынуждены вновь вводить более строгие карантинные меры.

Соединенное Королевство является одной из немногих стран Европы, не закрывавших свои границы во время пандемии заболевания, вызываемого новым коронавирусом. При этом с 8 июня лица, прибывающие в Великобританию из-за рубежа, обязаны соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней. С 10 июля это требование перестало распространяться на лиц, прибывающих на территорию королевства более чем из 50 стран, в числе которых оказались почти все страны ЕС, в том числе Испания. В отношении таких стран, как Россия, США, Китай, Иран, Португалия, исключения еще не делались - по прибытии из этих стран под угрозой штрафа предписано провести две недели на карантине.

По последним данным Минздрава Великобритании, в стране коронавирусная инфекция выявлена у почти 299 тыс. человек, более 45,7 тыс. умерли.