{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

СМИ: военный лагерь на окраине Багдада подвергся ракетному обстрелу

По лагерю Ас-Сакр выпустили не менее трех ракет, сообщил телеканал Al Arabiya

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. Военный лагерь, расположенный на южной окраине столицы Ирака Багдада, подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, атака была совершена в районе Эд-Дора на лагерь Ас-Сакр, где располагаются силы Федеральной полиции и шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Согласно поступающей информации, на его территории упали три ракеты, в результате чего мощный взрыв произошел на складе с оружием и боеприпасами.

На месте обстрелов поднимаются клубы дыма, слышны новые взрывы. О пострадавших информации не поступало.

В официальном заявлении представители силовых структур столицы подтвердили факт "двух последовательных взрывов" в лагере, не указав при этом, что стало причиной произошедшего.

Теги
Ирак
Взрывы на юге Багдада произошли из-за неправильного хранения боеприпасов
На месте происшествия продолжают работать бригады гражданской обороны, о пострадавших не сообщается
Читать полностью