СМИ: военный лагерь на окраине Багдада подвергся ракетному обстрелу

КАИР, 26 июля. /ТАСС/. Военный лагерь, расположенный на южной окраине столицы Ирака Багдада, подвергся в воскресенье ракетному обстрелу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, атака была совершена в районе Эд-Дора на лагерь Ас-Сакр, где располагаются силы Федеральной полиции и шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". Согласно поступающей информации, на его территории упали три ракеты, в результате чего мощный взрыв произошел на складе с оружием и боеприпасами.

На месте обстрелов поднимаются клубы дыма, слышны новые взрывы. О пострадавших информации не поступало.

В официальном заявлении представители силовых структур столицы подтвердили факт "двух последовательных взрывов" в лагере, не указав при этом, что стало причиной произошедшего.