Белый дом: выплаты гражданам из-за пандемии были чрезмерными, это учли в новом плане

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Администрация США и сенаторы-республиканцы считают, что принятый в марте пакет мер стимулирования американской экономики в свете пандемии предполагал слишком крупные выплаты гражданам, это было учтено при разработке нового плана в данной сфере. Об этом заявил в воскресенье руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз в эфире телеканала ABC .

"Первоначальные выплаты по безработице, по сути, предполагали, что людям платят за то, что они сидят дома. На самом деле многие люди, сидя дома, получали больше, чем после возвращения на работу. В связи с этим президент и сенаторы-республиканцы дали ясно понять, что мы не будем продлевать эти положения", - отметил Медоуз.

Американский лидер Дональд Трамп в конце марта подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения нового коронавируса. Данная инициатива, в частности, предполагала единовременную выплату в размере около $1,2 тыс. на человека. Кроме того, предусматривалось финансирование, позволяющее властям штатов повышать еженедельные пособия по безработице на $600. Срок реализации очередного пакета стимулирующих мер завершается в конце июля. Ожидается, что республиканцы в понедельник представят новый план, согласованный ими с администрацией Трампа.

Как пояснил Медоуз, администрация США посчитала нецелесообразным, чтобы американцы далее получали прибавку в размере $600 к еженедельным пособиям по безработице. Вместо этого в новом плане предлагается предоставлять американцам около 70% от той оплаты, которую они получали до того, как лишились возможности работать из-за пандемии.

Глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в воскресенье в эфире CNN уточнил, что излишние выплаты гражданам затрудняют восстановление бизнеса. "Нам поступила масса запросов, телефонных звонков и жалоб относительно того, что маленькие магазины и рестораны не могут снова набрать на работу людей", - сообщил советник американского лидера.

Говоря о принятых ранее мерах, он отметил: "Возможно, в марте это было нужно, но на самом деле следствием стало то, что люди не возвращаются на работу". "Мы хотим, чтобы люди вернулись к работе", - подчеркнул он. Кадлоу отметил, что новый план также включает в себя единовременную выплату в размере $1,2 тысячи на человека, а также ряд других мер.

План представят в понедельник

Как заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News, сенаторы-республиканцы намерены представить в понедельник свой проект нового пакета мер стимулирования экономики примерно на $1 трлн. Как он отметил, взгляды администрации и республиканцев в Сенате по этой инициативе "в полной мере совпадают".

Мнучин констатировал, что предстоит еще решить с законодателями из числа демократов спорные вопросы, касающиеся этого пакета мер.