На западе Судана более 60 человек погибли в результате вооруженного нападения

ТАСС, 27 июля. Свыше 60 человек были убиты, еще 60 получили ранения в результате вооруженного нападения в суданской провинции Западный Дарфур. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье заявлении Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

"Согласно сообщениям, более 60 человек были убиты и около 60 пострадали 25 июля в результате вооруженной атаки в деревне Мистри к северу от населенного пункта Бейда в Западном Дарфуре", - говорится в заявлении. По сведениям УКГВ, при нападении, которое совершили около 500 вооруженных людей, были сожжены дома местных жителей в разных частях деревни, а также рынок.

В Западном Дарфуре был введен локдаун (режим жестких запретов) в связи с резким ростом уровня насилия.

Отмечается, что эта атака стала седьмой в череде вооруженных нападений, произошедших в Дарфуре с 19 по 26 июля. В субботу агентство France Presse (AFP) информировало, что атаке подверглась группа переселенцев, прибывших в одну из деревень провинции Южный Дарфур, которую они несколькими годами ранее покинули из-за гражданской войны. Жертвами нападения стали 20 мирных жителей, еще 20 получили ранения.

Местные власти опасаются, что произошедшие события могут негативно отразиться на процессе мирного урегулирования в Дарфуре. Кроме того, под угрозой полного срыва оказался сельскохозяйственный сезон, что является крайне важным для проживающих там племен, занимающихся фермерским хозяйством. Как сообщил в воскресенье информационный портал Al Intibaha, премьер-министр страны Абдалла Хамдук подписал указ о "создании совместных сил для развертывания в пяти регионах Дарфура для защиты граждан и обеспечения сельскохозяйственного сезона".

Вооруженный конфликт в Дарфуре, который в административном плане поделен на пять провинций, вспыхнул в 2003 году из-за противоречий между опиравшимся на поддержку суданских властей арабизированным населением и повстанческими группировками местного негроидного населения. Последние опасались "экономической маргинализации" региона и начали восстание против центральных властей. Этот то угасающий, то вновь вспыхивающий конфликт унес, по данным ООН, жизни 300 тыс. человек, более 2,5 млн потерявших свои дома суданцев стали вынужденными переселенцами. В 2006 году было достигнуто перемирие.